Архиепископа Климента выпустили из райотдела в Симферополе

Архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента выпустили после того как продержали 4 часа в отделении полиции в аннексированном Симферополе.

Об этом он сообщил в комментарии нашим журналистам по телефону.

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С ним все хорошо, вместе с адвокатами решает, что делать дальше. По его словам, схватили его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя якобы потому, что украл что-то в своей же церкви.

Кто-то позвонил на телефон полиции и сказал, что я украл там у себя какие-то церковные вещи. И перечислил все вещи, которые были в дипломате моем собственном. Но до того этот дипломат обыскали полицейские,

– заявил Архиепископ Климент в комментарии 24 каналу.

Видеокомментарий архиепископа Крымского епархии Православной церкви Украины Климента:

24 канал писал, что российские спецслужбы задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским заключенным Кремля Павлом Грибом.