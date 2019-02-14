Архитектурная премия ЕС определилась с финалистами фото невероятных зданий

Жюри архитектурной премии Евросоюза имени Людвига Мис ван дер Роэ выбрал пятерых финалистов. Украинских проектов среди них нет.

Какие проекты поборются за престижную архитектурную награду, читайте в материале.

PC Caritas

Ранее в помещении располагалась психиатрическая клиника, каждый отдел имел свою виллу и открытые зеленые террасы. Его начали сносить. Архитекторы решили восстановить помещение и сделать его максимально близким к изначальной идее.

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Страна: Бельгия

Plasencia Auditorium and Congress Centre

Конгресс-центр расположен на окраине города. Его вид символизирует принадлежность к природе в противовес городской среде.

Страна: Испания

Skanderbeg Square

Площадь Скандербега – главная площадь столицы Албании, ее построили в 1968 году. Проект призван радикально реорганизовать экс-коммунистическое пространство и сделать из монументальной площади публичную локацию. Здесь заменили плитку, поработали над зелеными насаждениями, обустроили сквер и установили фонтан.

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Страна: Албания

Terracehouse Berlin

Terracehouse – многофункциональная мастерская-студия с залом для проведения заседаний, помещениями и офисами. Во время строительства здесь установили только санузлы и кухни, все остальные перегородки пользователи могут размещать по своему усмотрению. Каждый этаж имеет террасу, вместе они образуют каскадный водопад во время ливня.

Страна: Германия

Transformation of 530 dwellings – Grand Parc Bordeaux

Три социальных дома, возведенные в начале 60-х годов, реконструировали и обновили: в них стало больше пространства, света. Вмешательств в планировку почти не было, поэтому жители не покидали свои дома на время строительных работ. Terracehouse Berlin и Grand Parc Bordeaux вошли в список 10 самых интересных номинантов на премию, которых выбирали эксперты-архитекторы и The Village Украина.

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Страна: Франция

В апреле жюри премии посетит пятерых финалистов, чтобы выбрать победителя. Результаты объявят в конце апреля, а церемония награждения состоится 7 мая 2019 года в Барселоне.