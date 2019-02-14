14:25
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Архитектурная премия ЕС определилась с финалистами фото невероятных зданий

      51 Читати новину українською
      Архитектурная премия ЕС определила 5 финалистов конкурса
      Архитектурная премия ЕС определила 5 финалистов конкурса / Unsplash

      Жюри архитектурной премии Евросоюза имени Людвига Мис ван дер Роэ выбрал пятерых финалистов. Украинских проектов среди них нет.

      Какие проекты поборются за престижную архитектурную награду, читайте в материале.

      PC Caritas 

      Ранее в помещении располагалась психиатрическая клиника, каждый отдел имел свою виллу и открытые зеленые террасы. Его начали сносить. Архитекторы решили восстановить помещение и сделать его максимально близким к изначальной идее.

      Читайте также: Квартира украинского дизайнера победила на мировом архитектурном конкурсе: чем она поражает

      Страна: Бельгия

      Plasencia Auditorium and Congress Centre

      Конгресс-центр расположен на окраине города. Его вид символизирует принадлежность к природе в противовес городской среде.

      Страна: Испания

      Skanderbeg Square

      Площадь Скандербега – главная площадь столицы Албании, ее построили в 1968 году. Проект призван радикально реорганизовать экс-коммунистическое пространство и сделать из монументальной площади публичную локацию. Здесь заменили плитку, поработали над зелеными насаждениями, обустроили сквер и установили фонтан.

      Читайте также: Innovationen Tower: как выглядит и чем поражает самый высокий жилой небоскреб Стокгольма

      Страна: Албания

      Terracehouse Berlin 

      Terracehouse – многофункциональная мастерская-студия с залом для проведения заседаний, помещениями и офисами. Во время строительства здесь установили только санузлы и кухни, все остальные перегородки пользователи могут размещать по своему усмотрению. Каждый этаж имеет террасу, вместе они образуют каскадный водопад во время ливня.

      Страна: Германия

      Transformation of 530 dwellings – Grand Parc Bordeaux 

      Три социальных дома, возведенные в начале 60-х годов, реконструировали и обновили: в них стало больше пространства, света. Вмешательств в планировку почти не было, поэтому жители не покидали свои дома на время строительных работ. Terracehouse Berlin и Grand Parc Bordeaux вошли в список 10 самых интересных номинантов на премию, которых выбирали эксперты-архитекторы и The Village Украина.

      Читайте также: 7 современных архитектурных чудес Украины, которые должен увидеть каждый

      Страна: Франция

      В апреле жюри премии посетит пятерых финалистов, чтобы выбрать победителя. Результаты объявят в конце апреля, а церемония награждения состоится 7 мая 2019 года в Барселоне.

      СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
      blog_ava
      Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      сегодня
      48206
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Архитектура Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
      сегодня , 14:00 От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
      Юлія Турелик 61
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
      сегодня , 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
      18951
      Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      сегодня , 12:36 Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      Павло Казарін 532
      Генерали ведуть війну, а солдати – мстяться
      сегодня , 12:00 Генерали ведуть війну, а солдати – мстяться
      Повернись живим 388
      Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
      сегодня , 11:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
      Олександр Бевза 88
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Европарламент призвал ЕС готовить санкции для украинских чиновников и олигархов
       6 февраля 2014 , 14:12 6
      Из-за элитной квартиры экс-министра времён Януковича Клименко в Киеве произошли столкновения
       23 января 2018 , 18:11
      Главные новости футбола 23 августа: Заря расписала ничью с РБ Лейпциг в Лиге Европы, Бетис пытается подписать Зинченко
       24 августа 2018 , 07:00
      Шевченко объяснил роль Марлоса в сборной Украины
       19 ноября 2018 , 09:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук