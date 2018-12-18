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      Архитектурная премия ЕС создала необычную карту: на ней 8 точек в Украине

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      Международная архитектурная премия ЕС определяет победителя раз в два года
      Международная архитектурная премия ЕС определяет победителя раз в два года / miesbcn.com

      Разработчики престижной Премии Европейского Союза в области современной архитектуры имени Миса ван дер Роэ создали уникальное приложение с геометками всех номинантов на получение награды в 2019-м году.

      Среди номинантов на премию в 2019-м году сразу несколько проектов из Украины: Театр на Подоле в Киеве, Центр Шептицкого во Львове, Печерская международная школа, Сцена в Днепре, Каменный дом на Киевщине, Дачный отель на Киевщине и Земля медведей и волков в зоопарке в Черкассах.

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      В приложении от EUMiesAward на карте мира отмечены все проекты-номинанты и лауреаты премии в 1988 году.

      С помощью аппликации можно больше узнать о необычных зданиях, работает также поиск по архитектурным бюро и их работами и за ближайшими по расположению проектами.

      Самое практичное, что это приложение позволяет собственноручно создавать маршруты между объектами, которые имеют отношение к архитектурной премии ЕС.

      Что такое архитектурная премия ЕС имени Миса ван дер Роэ?Эту премию основали Фонд мисс ван дер Роэ и Европейская комиссия. Ее присуждают раз в два года за проекты, воплощенные в этот период.

      Премия имеет целью достичь понимания трансформаций и формировать европейскую среду, отмечать инновации в сфере архитектуры и привлечь внимание к важным вкладам европейских профессионалов в развитие новых идей.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости недвижимости мира Приложения Награды Архитектура
      Источник: 24 канал
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