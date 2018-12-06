10:31
6 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР
      Вєсті Кремля
      22:38, 5 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Фотоновости
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Исторический ангар превратился в фантастический офис Google: фото изнутри

      87 Читати новину українською

      Американская студия ZGF Architects трансформировала интерьер гигантского помещения ангара для самолетов в Лос-Анджелесе в современный офис компании Google.

      Офис, который получил причудливое название Google Spruce Goose ("Гугл елочный гусь"), размещен в районе Плая Виста на окраине Лос-Анджелеса неподалеку от современного международного аэропорта.

      Смотрите также: На верхушке небоскреба, который "сыплется", появилась смотровая площадка для бесстрашных

      Проект трансформации здания предусматривал капитальный ремонт большого ангара с деревянным каркасом, пишет Dezeen.

      Гугл офіс ангар Лос-Анджелес
      Офис Google Spruce Goose в Лос-Анджелесе

      Само сооружение было возведено еще в 1943-м известным в США бизнесменом, кинопродюсером и пилотом Говардом Хьюзом.

      Ангар общей длиной почти 230 метров был спроектирован для строительства буквально летучих судов H-4 Hercules, которые были способны садиться на воду. В 1990-х ангар служил площадкой для создания фильмов.

      Компания Google начала снимать объект в 2016-м и тогда за обустройство интерьера громоздкого помещения взялись мастера из ZGF Architects.

      гугл інтерєр ангар офіс
      Интерьер офиса Google в Лос-Анджелесе от ZGF Architects

      Дизайнеры признаются, что несмотря на характер работы Google и богатую историю здания, проект требовал вполне уникальных творческих решений. Поэтому они решили прибегнуть к решению "здание в здании".

      Для нескольких участков пола были использованы пластины, которые отличаются по форме и размеру.

      В огромном помещении практически нет перегородок. Работники могут свободно передвигаться от одного открытого пространства к другому.

      гугл офіс ангар Лос-Анджелес
      В офисе Google в Лос-Анджелесе много откритого пространства и зеленых зон

      Открытый интерьер позволяет дневному свету проникать на любой уровень. Команда дизайнеров также поработала над тем, чтобы восстановить деревянные балки ангара, уникальные окна и люки.

      Офис общей площадью более 41 тысячи квадратных метров вмещает открытые воркспейсы, конференц-комнаты, кафе и даже фитнес-центр.

      Смотрите также: Брутальный снаружи, комфортный внутри: как выглядит офис в модернистском здании в Брюсселе

      Причудливый интерьер привлекает глаз многочисленными зелеными островками, цветными произведениями искусств, а авиатемы были включены в отдельные элементы залов для встреч или колл-центров.

      Узнать здание снаружи можно по всем известной эмблеме Google в виде буквы G.

      офіс гугл ангар Лос-Анджелес
      Офис Google в Лос-Анджелесе узнаваемый снаружи

      смотрите также
      •  
      Теги: Новости недвижимости Google IT-бизнес Крутые здания Архитектура и дизайн Новости недвижимости мира Фотоновости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Атака в Керченській протоці – репетиція маленької війни, яка буде вже незабаром
      сегодня , 08:40 Атака в Керченській протоці – репетиція маленької війни, яка буде вже незабаром
      Олексій Чибісов 2190
      Какой травле подверглась актриса в Египте из-за откровенного платья
      сегодня , 01:00 Какой травле подверглась актриса в Египте из-за откровенного платья
      Іван Яковина 500
      Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      5 декабря , 09:01 Большой куш: культовые аферисты, которые стали прототипами киногероев
      333
      Вибір є завжди, або Чи можна наповнювати бюджет "негативом"
      5 декабря , 22:05 Вибір є завжди, або Чи можна наповнювати бюджет "негативом"
      Тарас Пшеничний 835
      Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      5 декабря , 21:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      140
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук