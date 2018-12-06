Исторический ангар превратился в фантастический офис Google: фото изнутри
Американская студия ZGF Architects трансформировала интерьер гигантского помещения ангара для самолетов в Лос-Анджелесе в современный офис компании Google.
Офис, который получил причудливое название Google Spruce Goose ("Гугл елочный гусь"), размещен в районе Плая Виста на окраине Лос-Анджелеса неподалеку от современного международного аэропорта.
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Проект трансформации здания предусматривал капитальный ремонт большого ангара с деревянным каркасом, пишет Dezeen.
Офис Google Spruce Goose в Лос-Анджелесе
Само сооружение было возведено еще в 1943-м известным в США бизнесменом, кинопродюсером и пилотом Говардом Хьюзом.
Ангар общей длиной почти 230 метров был спроектирован для строительства буквально летучих судов H-4 Hercules, которые были способны садиться на воду. В 1990-х ангар служил площадкой для создания фильмов.
Компания Google начала снимать объект в 2016-м и тогда за обустройство интерьера громоздкого помещения взялись мастера из ZGF Architects.
Интерьер офиса Google в Лос-Анджелесе от ZGF Architects
Дизайнеры признаются, что несмотря на характер работы Google и богатую историю здания, проект требовал вполне уникальных творческих решений. Поэтому они решили прибегнуть к решению "здание в здании".
Для нескольких участков пола были использованы пластины, которые отличаются по форме и размеру.
В огромном помещении практически нет перегородок. Работники могут свободно передвигаться от одного открытого пространства к другому.
В офисе Google в Лос-Анджелесе много откритого пространства и зеленых зон
Открытый интерьер позволяет дневному свету проникать на любой уровень. Команда дизайнеров также поработала над тем, чтобы восстановить деревянные балки ангара, уникальные окна и люки.
Офис общей площадью более 41 тысячи квадратных метров вмещает открытые воркспейсы, конференц-комнаты, кафе и даже фитнес-центр.
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Причудливый интерьер привлекает глаз многочисленными зелеными островками, цветными произведениями искусств, а авиатемы были включены в отдельные элементы залов для встреч или колл-центров.
Узнать здание снаружи можно по всем известной эмблеме Google в виде буквы G.
Офис Google в Лос-Анджелесе узнаваемый снаружи
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