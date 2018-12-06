Исторический ангар превратился в фантастический офис Google: фото изнутри

Американская студия ZGF Architects трансформировала интерьер гигантского помещения ангара для самолетов в Лос-Анджелесе в современный офис компании Google.

Офис, который получил причудливое название Google Spruce Goose ("Гугл елочный гусь"), размещен в районе Плая Виста на окраине Лос-Анджелеса неподалеку от современного международного аэропорта.

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Проект трансформации здания предусматривал капитальный ремонт большого ангара с деревянным каркасом, пишет Dezeen.



Офис Google Spruce Goose в Лос-Анджелесе

Само сооружение было возведено еще в 1943-м известным в США бизнесменом, кинопродюсером и пилотом Говардом Хьюзом.

Ангар общей длиной почти 230 метров был спроектирован для строительства буквально летучих судов H-4 Hercules, которые были способны садиться на воду. В 1990-х ангар служил площадкой для создания фильмов.

Компания Google начала снимать объект в 2016-м и тогда за обустройство интерьера громоздкого помещения взялись мастера из ZGF Architects.



Интерьер офиса Google в Лос-Анджелесе от ZGF Architects

Дизайнеры признаются, что несмотря на характер работы Google и богатую историю здания, проект требовал вполне уникальных творческих решений. Поэтому они решили прибегнуть к решению "здание в здании".

Для нескольких участков пола были использованы пластины, которые отличаются по форме и размеру.

В огромном помещении практически нет перегородок. Работники могут свободно передвигаться от одного открытого пространства к другому.



В офисе Google в Лос-Анджелесе много откритого пространства и зеленых зон

Открытый интерьер позволяет дневному свету проникать на любой уровень. Команда дизайнеров также поработала над тем, чтобы восстановить деревянные балки ангара, уникальные окна и люки.

Офис общей площадью более 41 тысячи квадратных метров вмещает открытые воркспейсы, конференц-комнаты, кафе и даже фитнес-центр.

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Причудливый интерьер привлекает глаз многочисленными зелеными островками, цветными произведениями искусств, а авиатемы были включены в отдельные элементы залов для встреч или колл-центров.

Узнать здание снаружи можно по всем известной эмблеме Google в виде буквы G.



Офис Google в Лос-Анджелесе узнаваемый снаружи