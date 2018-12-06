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      Історичний ангар перетворився на фантастичний офіс Google: фото зсередини

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      Американська студія ZGF Architects трансформувала інтер'єр гігантського приміщення ангару для літаків у Лос-Анджелесі у сучасний офіс компанії Google.

      Офіс, який отримав вигадливу назву Google Spruce Goose ("Гугл ялинковий гусак"), розміщений в районі Плая Віста на околиці Лос-Анджелеса неподалік від сучасного міжнародного аеропорту.

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      Проект трансформації будівлі передбачав капітальний ремонт великого ангара з дерев'яним каркасом, пише Dezeen.

      Гугл офіс ангар Лос-Анджелес
      Офіс Google Spruce Goose у Лос-Анджелесі

      Сама споруда була зведена ще у 1943-му відомий у США бізнесменом, кінопродюсером та пілотом Говардом Г'юзом.

      Ангар загальною довжиною майже 230 метрів був спроектований для будівництва буквально летючих суден H-4 Hercules, які були здатні приводнюватись. У 1990-х ангар служив майданчиком для створення фільмів.

      Компанія Google почала винаймати об'єкт у 2016-му і тоді за облаштування інтер'єру громіздкого приміщення взялись майстри з ZGF Architects.

      гугл інтерєр ангар офіс
      Інтер'єр офісу Google у Лос-Анджелесі від ZGF Architects

      Дизайнери зізнаються, що зважаючи на характер роботи Google та багату історію будівлі, проект вимагав цілком унікальних творчих рішень. Тому вони вирішили вдатись до рішення "будівля в будівлі".

      Для кількох ділянок підлоги були використані пластини, які відрізняються за формою та розміром.

      У величезному приміщенні практично немає перегородок. Працівники можуть вільно пересуватись від одного відкритого простору до іншого.

      гугл офіс ангар Лос-Анджелес
      В офісі Google у Лос-Анджелесі чимало відкритого простору і зелених зон

      Відкритий інтер'єр дозволяє денному світлу проникати на будь-який рівень. Команда дизайнерів також попрацювала над тим, щоб відновити дерев'яні балки ангару, унікальні вікна та люки.

      Офіс загальною площею понад 41 тисячу метрів квадратних вміщує відкриті воркспейси, конференц-кімнати, кафе і навіть фітнес-центр.

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      Вигадливий інтер'єр приваблює око численними зеленими острівками, кольоровими творами мистецтв, а авіатеми були включені в окремі елементи залів для зустрічей чи колл-центрів.

      Впізнати будівлю зовні можна за всім відомою емблемою Google у вигляді букви G.

      офіс гугл ангар Лос-Анджелес
      Офіс Google у Лос-Анджелесі впізнаваний зовні

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      Теги: Google Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура і дизайн Круті будівлі IT-бізнес Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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