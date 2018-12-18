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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Архітектурна премія ЄС створила незвичну карту: на ній 8 точок в Україні

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      Міжнародна архітектурна премія ЄС визначає переможця раз у два роки
      Міжнародна архітектурна премія ЄС визначає переможця раз у два роки / miesbcn.com

      Розробники престижної Премії Європейського Союзу в галузі сучасної архітектури імені Міса ван дер Рое створили унікальний додаток з геомітками усіх номінантів на отримання нагороди у 2019-му році.

      Серед номінантів на премію у 2019-му році одразу кілька проектів з України: Театр на Подолі у Києві, Центр Шептицького у Львові, Печерська міжнародна школа, Сцена у Дніпрі, Кам'яний дім на Київщині, Дачний готель на Київщині та Земля ведмедів та вовків у зоопарку в Черкасах.

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      У додатку від EUMiesAward на карті світу відзначені усі проекти-номінанти і лауреати премії у 1988 року.

      За допомогою аплікації можна більше дізнатись про незвичні будівлі, працює також пошук за архітектурними бюро і їхніми роботами та за найближчими по розташуванню проектами.

      Найпрактичніше, що цей додаток дозволяє власноруч створювати маршрути між об'єктами, які мають стосунок до архітектурної премії ЄС.

      Що таке архітектурна премія ЄС імені Міса ван дер Рое?Цю премію заснували Фонд Міс ван дер Рое та Європейська комісія. Її присуджують раз у два роки за проекти, втілені у цей період.

      Премія має на меті досягти розуміння трансформацій і формувати європейське середовище, відзначати інновації у сфері архітектури і привернути увагу до важливих вкладів європейських професіоналів у розвиток нових ідей.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини нерухомості світу Нагороди Додатки Архітектура
      Джерело: 24 канал
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