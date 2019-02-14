Архітектурна премія ЄС визначилась з фіналістами: фото неймовірних будівель

Журі архітектурної премії Євросоюзу імені Людвіга Міс ван дер Рое обрало п'ятьох фіналістів. Українських проектів серед них немає.

Які проекти позмагаються за престижну архітектурну нагороду, читайте у матеріалі.

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PC Caritas

Раніше в приміщенні розташовувалася психіатрична клініка, кожен відділ мав свою віллу та відкриті зелені тераси. Його почали зносити. Архітектори вирішили відновити будівлю та зробити її максимально близьк до початкової ідеї.

Країна: Бельгія

Plasencia Auditorium and Congress Centre

Конгрес-центр розміщений на околиці міста. Його вигляд символізує приналежність до природи на противагу міському середовищу.

Країна: Іспанія

Skanderbeg Square

Площа Скандербега – головна площа столиці Албанії, її побудували у 1968 році. Проект має на меті радикально реорганізувати екс-комуністичний простір і зробити із монументальної площі публічну локацію. Тут замінили плитку, попрацювали над зеленими насадженнями, облаштували сквер і встановили фонтан.

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Країна: Албанія

Terracehouse Berlin

Terracehouse – багатофункціональна майстерня-студія із залом для проведення засідань, помешканнями та офісами. Під час будівництва тут встановили лише санвузли та кухні, всі інші перегородки користувачі можуть розміщувати на свій розсуд. Кожен поверх має терасу, разом вони утворюють каскадний водоспад під час зливи.

Країна: Німеччина

Transformation of 530 dwellings – Grand Parc Bordeaux

Три соціальних будинки, зведені на початку 60-х років, реконструювали та оновили: у них стало більше простору, світла. Втручань у планування майже не було, тож мешканці не покидали своїх осель на час будівельних робіт. Terracehouse Berlin та Grand Parc Bordeaux увійшли до списку 10 найцікавіших номінантів на премію, яких обирали експерти-архітектори та The Village Україна.

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Країна: Франція

У квітні журі премії відвідає п'ятьох фіналістів, щоб обрати переможця. Результати оголосять наприкінці квітня, а церемонія нагородження відбудеться 7 травня 2019 року в Барселоні.

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