Новая арктическая стратегия: почему Украине чрезвычайно важно усилить свое присутствие в Арктике

6 февраля правительство приняло стратегию по Арктике, Антарктике и Мировому океану. Этот стратегический документ был разработан по инициативе министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В чем важность этого шага для Украины, рассказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий в интервью 24 Каналу.

Почему Украине важно присутствие в Антарктике и Арктике?

Тихий отметил, что принятый документ по Арктике, Антарктике и Мировому океану – важный стратегический документ, который определяет параметры долгосрочной стратегии в отношении этих регионов.

Обеспечение систематического присутствия Украины на этих территориях имеет важное геополитическое значение. Оно будет способствовать усилению нацбезопасности и международных позиций на мировой арене.

Кроме того, Стратегия также будет помогать противодействовать агрессивной политике России на тех территориях.

Андрей Сибига считает, что Украина должна оставаться среди стран-лидеров исследования Антарктики и усилить свое присутствие в Арктике и Мировом океане.

Одобрение стратегии позволит обеспечить участие Украины в будущем распределении ресурсов Антарктики и Арктики, а также освоении живых ресурсов Мирового океана и залежей металлических коррекций на дне Мирового океана в долгосрочной перспективе,

– рассказал Тихий.

Справочно. Подобные полярные стратегии уже реализует ряд государств, в частности Польша, Германия, Франция и Нидерланды.

Что известно о функционировании станции "Академик Вернадский"?