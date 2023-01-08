Активисты приехали пикетировать российскую базу в Армении: несколько десятков человек задержали

В Армении активисты пикетировали российскую военную базу в городе Гюмри. Представители полиции заявили, что акция незаконна и задержали несколько десятков человек.

Внепарламентский блок "Национально-демократический полюс" 8 января провел акцию около 102 российской военной базы. Активисты протестовали против блокады Нагорного Карабаха, в которой участники движения также обвиняют миротворческий контингент России.

Кстати Россия теряет свой кавказский "форпост"

Участники акции заявили, что Армения должна выйти из ОДКБ

Участники акции, которые планировали оцепить российскую базу, назвали свою акцию "Блокада ради выхода из блокады". Активисты потребовали, чтобы российские миротворцы, взявшие на себя ответственность за бесперебойную работу Лачинского коридора в обе стороны, выполнили свои обязательства в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.



Акция протеста в Армении / Фото "Радио Азатутюн"

Кроме того, участники акции заявили, что Армения должна выйти из ОДКБ и сказать "нет" "российской оккупации".

Из Еревана в Гюмри прибыли силовики, не дававшие участникам акции приблизиться к улице, где расположена военная часть. Представители полиции заявили, что акция незаконна.



Акция протеста в Армении​ / Фото "Радио Азатутюн"

Когда протест продолжился, возле мемориального комплекса "Мать-Армения" были задержаны несколько десятков активистов.

Акция протеста в Армении: видео

Как Нагорный Карабах оказался в блокаде

Единственный путь, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, 12 декабря был заблокирован группой азербайджанцев, называющих себя экоактивистами.

В результате фактической блокады более тысячи жителей Нагорного Карабаха около месяца не могут попасть домой.

Блокада вызвала дефицит продовольствия и товаров первой необходимости, в том числе медикаментов, в Нагорном Карабахе.

Что о блокаде говорят в Азербайджане

Азербайджан отрицает факт блокады, заявляя, что участвующие в акции протеста в Лачинском коридоре экологические активисты не препятствуют движению гуманитарных грузов.

В Баку ссылаются на тот факт, что за это время по трассе было движение как грузовых автомобилей миротворческих сил России, так и машин представителей Красного Креста.

Через посредство и в сопровождении последних из Нагорного Карабаха в Армению было перевезено несколько тяжелобольных пациентов, которым нужно более квалифицированное лечение, чем то, что сейчас есть в Степанакерте.

В Министерстве обороны России заявляют, что переговоры по возобновлению движения вдоль Лачинского коридора ведутся с азербайджанской и армянской сторонами.

Лидер Армении лично упрекнул Путина