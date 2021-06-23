Оппозиционный блок "Армения" сообщил, что власть угрозами заставляет руководителей городов и сел, которые поддержали на выборах Кочаряна, добровольно уйти в отставку.

Читайте также Оппозиция в Армении не признает результаты выборов

Армянская оппозиция жалуется на репрессии

Мы заявляем о начавшихся в стране политических репрессиях. Вчера Никол Пашинян говорил, что протягивает руку солидарности, а сегодня мы получаем многочисленные сообщения из разных населенных пунктов, руководители которых во время выборов в парламент выступали за блок "Армения",

– говорится в заявлении.

В одном из таких сообщений говорится о том, что в областной администрации Лорийской области от руководителя населенного пункта Одзун Арсена Титаняна требовали уйти в отставку. А после отказа его избили прямо в административном здании.

"Мы строго осуждаем то, что произошло, и сделаем все, чтобы виновные были наказаны. Если власть не прекратит подобное поведение, то заложит начало нового политического кризиса", – добавила оппозиция.

Пашинян предлагает диалог, однако его нет

Кочарян также подчеркнул, что не верит в предложения Пашиняна о консолидации и внутриполитическом диалоге.

"Вы заметили руку примирения? Я не заметил. Если власть хочет примирения, то должна показать конкретные действия, а не пытаться арестовывать людей по надуманным обвинениям", – отметил Кочарян.

Сейчас, по его мнению, призывы действующей власти "имеют нулевую ценность".

Выборы в парламент Армении: что известно