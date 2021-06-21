В частности раскритиковал результаты блок "Армения", который возглавляет второй президент страны Роберт Кочарян. Политик считает сомнительными опубликованные итоговые данные.

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По словам Кочаряна, результаты не вызывают доверия. Они, как сказал бывший президент, противоречат и действиям общества за последние 8 месяцев, и общественному мнению (согласно опросам), и здравому смыслу.

Многолюдные митинги оппозиции во время предвыборной агитации и мероприятия властей, кризис доверия в стране указывали на наличие совсем других общественных настроений,

– заявил глава блока.

Он отметил, что причина не доверять – сотни сигналов, что поступают из различных избирательных участков в день выборов. Это свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов.

Что требует блок "Армения"

Блок "Армения" ставит задачу – немедленно организовать глубокое и обоснованное изучение нарушений, которые зафиксировали. Политическая сила не признает результаты выборов, пока все проблемные вопросы не решат, а сомнения не развеют.

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