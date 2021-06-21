Зокрема розкритикував результати блок "Вірменія", який очолює другий президент країни Роберт Кочарян. Політик вважає сумнівними опубліковані підсумкові дані.

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За словами Кочаряна, результати не викликають довіри. Вони, як сказав колишній президент, суперечать і діям суспільства за останні 8 місяців, і громадській думці (відповідно до опитувань), і здоровому глузду.

Багатолюдні мітинги опозиції під час передвиборчої агітації та заходи влади, криза довіри в країні вказували на наявність зовсім інших суспільних настроїв,

– заявив очільник блоку.

Він відзначив, що причина не довіряти – сотні сигналів, які надходили з різних виборчих дільниць в день виборів. Це свідчить про систематичну, заздалегідь сплановану фальсифікацію результатів виборів.

Що вимагає блок "Вірменія"

Блок "Вірменія" ставить завдання – негайно організувати глибоке та обґрунтоване вивчення порушень, які зафіксували. Політична сила не визнає результати виборів, поки всі проблемні питання не розв'яжуть, а сумніви не розвіють.

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