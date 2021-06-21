Зокрема розкритикував результати блок "Вірменія", який очолює другий президент країни Роберт Кочарян. Політик вважає сумнівними опубліковані підсумкові дані.
До теми На виборах у Вірменії перемагає партія Пашиняна
За словами Кочаряна, результати не викликають довіри. Вони, як сказав колишній президент, суперечать і діям суспільства за останні 8 місяців, і громадській думці (відповідно до опитувань), і здоровому глузду.
Багатолюдні мітинги опозиції під час передвиборчої агітації та заходи влади, криза довіри в країні вказували на наявність зовсім інших суспільних настроїв,
– заявив очільник блоку.
Він відзначив, що причина не довіряти – сотні сигналів, які надходили з різних виборчих дільниць в день виборів. Це свідчить про систематичну, заздалегідь сплановану фальсифікацію результатів виборів.
Що вимагає блок "Вірменія"
Блок "Вірменія" ставить завдання – негайно організувати глибоке та обґрунтоване вивчення порушень, які зафіксували. Політична сила не визнає результати виборів, поки всі проблемні питання не розв'яжуть, а сумніви не розвіють.
Коротко про вибори у парламент Вірменії
- Оскільки парламент саморозпустився, президент країни Армен Саркісян ухвалив рішення провести парламентські вибори.
- Вчора, 20 червня, у Вірменії вони і відбулись. Їх організували після відставки Пашиняна.
- Згідно з опублікованими Центральною виборчою комісією попередніми результатами, партія Пашиняна перемогла з 53,92% голосами. На другому місці блок "Вірменія", який має 21,04%.
- Відзначимо, що на одній із виборчих дільниць країни відбулась стрілянина. Її організували представники двох партій.