Опозиційний блок "Вірменія" повідомив, що влада погрозами змушує керівників міст і сіл, які підтримали на виборах Кочаряна, добровільно піти у відставку.

Читайте також Опозиція у Вірменії не визнає результатів виборів

Вірменська опозиція скаржиться на репресії

Ми заявляємо про розпочаті в країні політичні репресії. Вчора Нікол Пашинян говорив, що простягає руку солідарності, а сьогодні ми отримуємо численні повідомлення з різних населених пунктів, керівники яких під час виборів до парламенту виступали за блок "Вірменія",

– йдеться в заяві.

В одному з таких повідомлень йдеться про те, що в обласній адміністрації Лорійської області від керівника населеного пункту Одзун Арсена Титаняна вимагали піти у відставку. А після відмови його побили прямо в адміністративній будівлі.

"Ми суворо засуджуємо те, що сталося, і зробимо все, щоб винні були покарані. Якщо влада не припинить подібну поведінку, то закладе початок нової політичної кризи", – додала опозиція.

Пашинян пропонує діалог, однак його немає

Кочарян також наголосив, що не вірить у пропозиції Пашиняна про консолідацію і внутрішньополітичний діалог.

"Ви помітили руку примирення? Я не помітив. Якщо влада хоче примирення, то повинна показати конкретні дії, а не намагатися заарештовувати людей за вигаданими обвинуваченнями", – зазначив Кочарян.

Наразі, на його думку, заклики чинної влади "мають нульову цінність".

Вибори до парламенту Вірменії: що відомо