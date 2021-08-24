Спикер приказал охране вывести депутата
После выступления Пашиняна к нему обратилась Анна Мкртчян. Она выразила недовольство работой премьера и возмутилась количеством охраны, с которой он пришел в парламент.
Ранее Никол Пашинян снова стал премьер-министром Армении
Провластные парламентарии начали громко возражать депутату. В ответ она назвала их "сторонниками капитулянта". Спикер парламента Ален Симонян сначала выключил политику микрофон, а затем призвал покинуть сессионный зал. Когда же Мкртчян отказалась, он вызвал охрану.
Депутаты блоков "Армения" и "Честь имею" окружили депутата, чтобы охрана не смогла до нее добраться. Поэтому Симонян объявил перерыв в заседании на 20 минут.
Смотрите видео словесной перепалки оппозиционного депутата и спикера парламента:
Тогда в парламенте произошли столкновения – потолкались депутаты и охрана. Во время этого часть парламентариев скандировала "Никол предатель!"
В результате столкновения одному депутату порвали одежду, а Мкртчян таки вывели из зала.
Столкновения в армянском парламенте: видео
В чем обвиняют Пашиняна
- 10 ноября 2020 года премьер Армении подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.
- В Ереване это восприняли как капитуляцию, ведь часть армянских земель перешла Азербайджану. Из-за этого в стране вспыхнули масштабные протесты с требованием отставки Пашиняна.
- В конце апреля 2021 года политик заявил, что официально подает в отставку. В то же время заметил, что будет продолжать исполнять обязанности до внеочередных выборов.
- В августе парламентское большинство выдвинуло Пашиняна на пост премьера, а президент подписал соответствующий указ. Так политик начал свой второй срок.