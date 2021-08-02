Соответствующий указ президент подписал 2 августа 2021 года. Это второй срок премьерства Пашиняна.

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Премьером Армении снова стал Пашинян

Указ подписал президент Армении Армен Саркисян. Это было необходимо по требованиям Конституции страны.

На основе части 1 статьи 149 Конституции назначить Никола Пашиняна премьер-министром,

– говорится в сообщении.

Издание Sputnik сообщило, что парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Пашиняна. Согласно Конституции, президент должен назначить премьером того кандидата, которого представило большинство в парламенте. Это происходит после начала срока полномочий новоизбранных Нацсобрания.

Далее в течение 15 дней после назначения премьера должен сформироваться Кабмин. Только тогда глава правительства в течение 20 дней должен представить Нацсобранию программу Кабмина.

Что этому предшествовало