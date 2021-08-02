Відповідний указ президент підписав 2 серпня 2021 року. Це другий термін прем'єрства Пашиняна.

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Прем'єром Вірменії знову став Пашинян

Указ підписав президент Вірменії Армен Саркісян. Це було необхідно за вимогами Конституції країни.

На основі частини 1 статті 149 Конституції призначити Ніколу Пашиняна прем'єр-міністром,

– мовиться у повідомленні.

Видання Sputnik повідомило, що парламентська більшість висунула на пост прем'єра Пашиняна. Згідно з конституцією, президент має призначити прем'єром того кандидата, якого представила більшість у парламенті. Це стається після початку терміну повноважень новообраних Нацзборів.

Далі протягом 15 днів після призначення прем'єра має сформуватись Кабмін. Тільки тоді глава уряду протягом 20 днів має представити Нацзборам програму Кабміну.

Що цьому передувало