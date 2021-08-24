Спікер наказав охороні вивести депутатку
Після виступу Пашиняна до нього звернулася Анна Мкртчян. Вона висловила невдоволення роботою прем'єра та обурилася кількістю охорони, з якою він прийшов у парламент.
Раніше Нікол Пашинян знову став прем'єр-міністром Вірменії
Провладні парламентарі почали голосно заперечувати депутатці. У відповідь вона назвала їх "прибічниками капітулянта". Спікер парламенту Ален Симонян спершу вимкнув політикині мікрофон, а потім закликав покинути сесійну залу. Коли ж Мкртчян відмовилася, він викликав охорону.
Депутати блоків "Вірменія" та "Маю честь" оточили депутатку, аби охорона не змогла до неї добратися. Через це Симонян оголосив перерву у засіданні на 20 хвилин.
Дивіться відео словесної перепалки опозиційної депутатки та спікера парламенту:
Тоді у парламенті трапилися сутички – пошарпалися депутати та охорона. Під час цього частина парламентарів скандувала "Нікол зрадник!"
Унаслідок шарпанини одному депутату порвали одяг, а Мкртчян таки вивели з зали.
Сутички у вірменському парламенті: відео
У чому звинувачують Пашиняна
- 10 листопада 2020 року прем'єр Вірменії підписав з Азербайджаном та Росією угоду про перемир'я у Нагірному Карабасі.
- У Єревані її сприйняли як капітуляцію, адже частина вірменських земель перейшла Азербайджану. Через це в країні спалахнули масштабні протести з вимогою відставки Пашиняна.
- Наприкінці квітня 2021 року політик заявив, що офіційно подає у відставку. Водночас зауважив, що продовжуватиме виконувати обов'язки до позачергових виборів.
- У серпні парламентська більшість висунула Пашиняна на посаду прем'єра, а президент підписав відповідний указ. Так політик розпочав свій другий термін.