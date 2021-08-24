Спікер наказав охороні вивести депутатку

Після виступу Пашиняна до нього звернулася Анна Мкртчян. Вона висловила невдоволення роботою прем'єра та обурилася кількістю охорони, з якою він прийшов у парламент.

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Провладні парламентарі почали голосно заперечувати депутатці. У відповідь вона назвала їх "прибічниками капітулянта". Спікер парламенту Ален Симонян спершу вимкнув політикині мікрофон, а потім закликав покинути сесійну залу. Коли ж Мкртчян відмовилася, він викликав охорону.

Депутати блоків "Вірменія" та "Маю честь" оточили депутатку, аби охорона не змогла до неї добратися. Через це Симонян оголосив перерву у засіданні на 20 хвилин.

Дивіться відео словесної перепалки опозиційної депутатки та спікера парламенту:

Тоді у парламенті трапилися сутички – пошарпалися депутати та охорона. Під час цього частина парламентарів скандувала "Нікол зрадник!"

Унаслідок шарпанини одному депутату порвали одяг, а Мкртчян таки вивели з зали.

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