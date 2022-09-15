"Помогли" – как смогли: ОДКБ не планирует направлять войска в Армению

ОДКБ надеется на мирное урегулирование конфликта Армении и Азербайджана. Поэтому об использовании сил блока на границе двух стран речь не идет.

Об этом заявил глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, информирует 24 канал. Он отметил, что прибудет в Ереван 15 сентября вместе с группой должностных лиц.

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ОДКБ не планирует направлять войска в Армению

Давайте не будем забегать вперед. 13 сентября главы наших государств единогласно заявили о том, что эта проблема, существующая между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военных сил еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речь не идет,

– подчеркнул Сидоров.

Он также добавил, что генсек ОДКБ Станислав Зась приедет на армяно-азербайджанскую границу на следующей неделе.

Почему ОДКБ не может действовать как военно-политический блок

ОДКБ систематически не выполняет свои обязательства. В частности, перед Арменией, не помогая ей во время пограничных обострений с Азербайджаном.

На самом деле, единственное реальное назначение ОДКБ – военный контроль россии над своими бывшими колониями. ОДКБ не имеет опыта действенной помощи в отражении внешней агрессии и не гарантирует безопасность.

Это быстро поняли Грузия, Азербайджан и Узбекистан, потому и не стали продолжать свое участие в ОДКБ.

Отношения между членами-подписантами договора – непростые. Например, периодически случаются инциденты вроде перестрелки между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана.

Главная сила ОДКБ – россия. А она не может помочь союзникам, потому что и сама нуждается в помощи из-за неудач в войне в Украине.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном: все, что известно

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается еще с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Нагорный Карабах ввели российских миротворцев.

13 сентября на границе между Азербайджаном и Арменией снова стало неспокойно. Обе страны заявили об обстрелах и провокациях, а армянский премьер даже позвонил владимиру путину и Эммануэлю Макрону.

Впрочем, в Минобороны Азербайджана подчеркнули, что "вторжение на территорию Армении" – не более чем бред. Там считают, что государством-агрессором и оккупантом в регионе является Армения. Кроме того, в оборонном ведомстве Азербайджана обвинили Армению и ее руководство в провокациях.

В тот же день, 13 сентября, страны якобы договорились о режиме прекращения огня.

14 сентября Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли дислокацию пограничных сил фсб россии. Потому ситуация на границе с Азербайджаном крайне обострилась.

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