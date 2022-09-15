В ходе обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией погибли более 170 военных

Конфликт между Арменией и Азербайджаном накаляется. Более 170 военнослужащих погибли в результате боев.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает 24 канал. Число погибших стремительно растет.

Тема Армения будет вынуждена идти на уступки, – политолог о конфликте этой страны с Азербайджаном

Из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией есть погибшие

Минобороны Азербайджана заявило, что в результате провокации Армении погиб еще 21 военнослужащий ВС Азербайджана. Таким образом, у Азербайджана 71 погибший в результате недавних боевых столкновений.

Также Никол Пашинян сообщил, что в результате боев с ВС Азербайджана погибли более 100 военнослужащих армянской армии.

По уточненным данным, известно о гибели 105 военнослужащих ВС Армении,

– заявил Пашинян.

Напомним, что ОДКБ надеется на мирное урегулирование конфликта Армении и Азербайджана. Поэтому об использовании сил блока на границе двух стран речь не идет.

К слову, конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается еще с 1990-х годов. 13 сентября на границе между Азербайджаном и Арменией снова стало неспокойно. Обе страны заявили об обстрелах и провокациях, а армянский премьер даже позвонил владимиру путину и Эммануэлю Макрону.

14 сентября Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли дислокацию пограничных сил ФСБ россии. Потому ситуация на границе с Азербайджаном крайне обострилась.

Что сейчас происходит между Арменией и Азербайджаном: смотрите видео