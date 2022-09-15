В ходе обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией погибли более 170 военных
Конфликт между Арменией и Азербайджаном накаляется. Более 170 военнослужащих погибли в результате боев.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает 24 канал. Число погибших стремительно растет.
Тема Армения будет вынуждена идти на уступки, – политолог о конфликте этой страны с Азербайджаном
Из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией есть погибшие
Минобороны Азербайджана заявило, что в результате провокации Армении погиб еще 21 военнослужащий ВС Азербайджана. Таким образом, у Азербайджана 71 погибший в результате недавних боевых столкновений.
Также Никол Пашинян сообщил, что в результате боев с ВС Азербайджана погибли более 100 военнослужащих армянской армии.
По уточненным данным, известно о гибели 105 военнослужащих ВС Армении,
– заявил Пашинян.
Напомним, что ОДКБ надеется на мирное урегулирование конфликта Армении и Азербайджана. Поэтому об использовании сил блока на границе двух стран речь не идет.
К слову, конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается еще с 1990-х годов. 13 сентября на границе между Азербайджаном и Арменией снова стало неспокойно. Обе страны заявили об обстрелах и провокациях, а армянский премьер даже позвонил владимиру путину и Эммануэлю Макрону.
14 сентября Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли дислокацию пограничных сил ФСБ россии. Потому ситуация на границе с Азербайджаном крайне обострилась.
Что сейчас происходит между Арменией и Азербайджаном: смотрите видео