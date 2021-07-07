Армения и Азербайджан заявили о взаимных обстрелах: есть пострадавшие

На границе Армении и Азербайджана произошла взаимная перестрелка. Страны обвиняют друг друга в провокациях.

Инцидент произошел на пограничном участке села Верин Шоржа Гегаркуникской области. Об этом СМИ сообщил представитель генштаба Армении Самвел Асатрян.

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Перестрелка между Арменией и Азербайджаном

В Армении заявляют, что спровоцировал конфликт Азербайджан. Вследствие взаимных обстрелов пострадали три человека.

С армянской стороны один военнослужащий получил легкое ранение. По нашим данным, у азербайджанской стороны двое раненых,

– рассказал Асатрян.

В этот же день на армяно-азербайджанской границе произошел еще один инцидент. По словам главы общины Тех Сюникской области Нерсеса Шадунца, рано утром три коровы пересекли границу.

Азербайджанские пограничники забрали скот. Однако после нескольких часов переговоров животных вернули.

Азербайджан заявляет обратное

В Минобороны Азербайджана заявили СМИ, что вечером 6 июля армянские военные обстреляли село Алиагалы. Армяне якобы стреляли по позициям, где дислоцируются российские миротворцы.

В результате обстрела ранен прапорщик азербайджанской армии.

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