Официальные результаты выборов обнародовала армянская ЦИК. Ближайший к партии Пашиняна результат показал блок "Армения" – 21,09%. Эту политсилу возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян.

Как это было Рекордное количество соперников: в Армении проходят внеочередные выборы в парламент

Несколько политсил требуют признать выборы недействительными

В Центризбиркоме отметили, в избирательных списках были более 2 миллионов 591 тысяча человек, еще более 1 200 – в дополнительных списках.

Несколько политсил – "Зартонк", блоки "Честь имею" и "Айастан" требуют признать результаты выборов недействительными. В качестве аргументов они говорят о многочисленных нарушениях в предвыборное время.

В блоке "Армения" говорят о давлении на людей, их поддержавших

Отметим, что ранее в блоке "Армения" заявили, что власть угрозами заставляет глав городов и сел, которые поддержали их на выборах, добровольно уйти в отставку. В политсиле привели пример руководителя населенного пункта Одзун Арсена Титаняна. От него требовали отставки, а когда глава города не согласился, то его избили прямо в здании областной администрации.

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Обратите внимание! Именно против победителя выборов Никола Пашиняна активно протестовали в Армении. Премьера обвиняли в "сливе" в пользу Азербайджана в Нагорном Карабахе. Оппозиция требовала от главы правительства отставки. В конце апреля Пашинян сообщил, что уходит, однако обязанности будет исполнять до следующих парламентских выборов.