Офіційні результати вибрів оприлюднила вірменська ЦВК. Найближчий до партії Пашиняна результат показав блок "Вірменія" – 21,09%. Цю політсилу очолює колишній президент країни Роберт Кочарян.

Як це було Рекордна кількість суперників: у Вірменії відбуваються позачергові вибори у парламент

Кілька політсил вимагають визнати вибори недійсними

У Центрвиборчкомі зазначили, у виборчих списках були понад 2 мільйони 591 тисяча осіб, ще більше ніж 1 200 – у додаткових списках.

Кілька політсил – "Зартонк", блоки "Честь маю" та "Айастан" вимагають визнати результати виборів недійсними. У якості аргументів вони говорять про численні порушення у передвиборчий час.

У блоці "Вірменія" кажуть про тиск на людей, що їх підтримали

Зазначимо, що раніше у блоці "Вірменія" заявили, що влада погрозами змушує глав міст і сіл, які підтримали їх на виборах, добровільно піти у відставку. У політсилі навели приклад керівника населеного пункту Одзун Арсена Титаняна. Від нього вимагали відставки, а коли глава міста не погодився, то його побили прямо в приміщенні обласної адміністрації.

Раніше У Вірменії на виборчій дільниці сталася стрілянина

Зверніть увагу! Саме проти переможця виборів Нікола Пашиняна активно протестували у Вірменії. Прем'єра звинувачували у "злитті" на користь Азербайджану протистояння у Нагірному Карабаху. Опозиція вимагала від глави уряду відставки. Наприкінці квітня Пашинян повідомив, що йде, проте обов'язки виконуватиме до наступних парламентських виборів.

