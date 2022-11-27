Азербайджан заявил, что Армения обстреляла приграничные районы

Между Арменией и Азербайджаном действует режим прекращения огня. Однако 27 ноября вооруженные силы Армении его нарушили.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана. Армения открыла огонь из разнокалиберного стрелкового оружия.

Кстати Премьер Армении демонстративно отказался подписать ключевые решения на встрече ОДКБ

Инцидент произошел на участке Кельбаджарского района Азербайджана.

Где еще были обстрелы

В минобороны Азербайджана также заявили, что члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский военный контингент, обстреляли другие позиции их армии. Это произошло в Агдамском, Ходжавендском и Тертерском направлениях.

По информации ведомства, подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные меры реагирования".

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