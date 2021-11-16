Армения показала видео обстрела на границе с Азербайджаном
Источник:ԶԻՆՈՒԺ MEDIA
На границе Армении и Азербайджана 16 ноября сложилась напряженная ситуация. Ереван показал, как подразделения обстреливали бронетехнику.
Власти Армении заявили, что азербайджанские военные прошли на армянскую территорию. При этом в Азербайджане заявили об обстрелах со стороны Армении.
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В Совбезе Армении отмечали, что после переговоров азербайджанцы вместе с техникой покинули армянскую территорию.
Однако в Баку информацию о пересечении границы опровергали. При этом сообщали о двух раненых военных во время перестрелки. Выстрелы якобы раздавались на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы.
В Армении показали видео обстрела:
Что известно о конфликте между странами
С 15 ноября продолжаются активные обстрелы между военными Азербайджана и Армении. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.
По информации СМИ, 6 военных Армении попали в плен.Обратите внимание! Осенью 2020 года происходила эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. В ноябре того же года государства подписали мирное соглашение. После этого в Ереване вспыхнули протесты против капитуляции.