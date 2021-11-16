Армения показала видео обстрела на границе с Азербайджаном

На границе Армении и Азербайджана 16 ноября сложилась напряженная ситуация. Ереван показал, как подразделения обстреливали бронетехнику.

Власти Армении заявили, что азербайджанские военные прошли на армянскую территорию. При этом в Азербайджане заявили об обстрелах со стороны Армении.

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В Совбезе Армении отмечали, что после переговоров азербайджанцы вместе с техникой покинули армянскую территорию.

Однако в Баку информацию о пересечении границы опровергали. При этом сообщали о двух раненых военных во время перестрелки. Выстрелы якобы раздавались на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы.

В Армении показали видео обстрела:

Что известно о конфликте между странами

С 15 ноября продолжаются активные обстрелы между военными Азербайджана и Армении. Стороны обвиняют друг друга в провокациях.

По информации СМИ, 6 военных Армении попали в плен.