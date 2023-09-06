Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, тектонические изменения в отношениях Армении с Москвой не повлияют существенно на российско-украинскую войну.

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О чем свидетельствует новый курс Еревана

Недавно Армения была страной, которая из-за длительного конфликта с Азербайджаном полагалась на Россию как гаранта безопасности в регионе. Однако после огромных потерь в войне с Украиной влияние Кремля на страну начало падать.

И если в первый год войны действия и высказывания армянского правительства были крайне осторожны, то теперь Армения открыто заявляет о недоверии Кремлю не только словами, но и действиями. В частности, в сентябре 2023 года стало известно, что Ереван отправил в Украину первую за время войны помощь.

Андрей Вигиринский о новых реалиях армянско-российских отношений: смотрите видео

"Интересно, что после ратификации Римского устава Армения будет иметь обязательство задержать Владимира Путина, если тот приедет на ее территорию. Кстати, заседания ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, бестолковая попытка России создать свой аналог НАТО – 24 Канал) проходят поочередно в каждой стране-участнице, поэтому есть вероятность, что российский диктатор больше не будет приезжать в Армению", – предположил Вигиринский.

Для чего Армения ратифицирует Римский статут Долгое время Ереван, как и Украина, находились в списке стран, подписавших Римский статут, но не утвердивших его на законодательном уровне. Однако в 2022 году страна решила окончательно признать юрисдикцию международного уголовного суда с тем, чтобы иметь инструменты для наказания Азербайджана за военные преступления. В то же время решение Конституционного суда Армении о соответствии устава нормам конституции страны практически совпало с объявлением ордера на арест для Владимира Путина за похищение украинских детей. Россия достаточно болезненно воспринимает желание Армении присоединиться к Римскому уставу, несмотря на то, что Ереван обещал не арестовывать Путина на своей территории.

Впрочем, в краткосрочной перспективе геополитический поворот Армении не способен перевернуть ситуацию в пользу Украины. На ход российско-украинской войны смогла бы повлиять только позиция более мощных игроков, вроде Китая.

Как Россия теряет свое влияние в Армении