Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. На його думку, тектонічні зміни у відносинах Вірменії з Москвою суттєво не вплинуть на російсько-українську війну.

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Про що свідчить новий курс Єревана

Не так давно Вірменія була країною, яка через тривалий конфлікт з Азербайджаном покладалася на Росію як гаранта безпеки в регіоні. Однак після величезних втрат у війні з Україною вплив Кремля на країну почав падати.

І якщо в перший рік війни дії та висловлювання вірменського уряду були вкрай обережними, то тепер Вірменія відверто заявляє про недовіру до Кремля не лише словами, а й діями. Зокрема, у вересні 2023 року стало відомо, що Єреван відправив до України першу за час війни допомогу.

Андрій Вігірінський про нові реалії вірменсько-російських відносин: дивіться відео

"Цікаво, що після ратифікації Римського статуту Вірменія матиме зобов'язання затримати Владіміра Путіна, якщо той приїде на її територію. До речі, засідання ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, недолуга спроба Росії створити свій аналог НАТО – 24 Канал) відбуваються почергово в кожній країні-учасниці, тож є імовірність, що російський диктатор більше не приїздитиме до Вірменії", – припустив Вігірінський.

Для чого Вірменія ратифікує Римський статут Тривалий час Єреван, як і Україна, перебували в переліку країн, які підписали Римський статут, але не затвердили його на законодавчому рівні. Однак у 2022 році країна вирішила остаточно визнати юрисдикцію міжнародного кримінального суду для того, щоб мати інструменти для покарання Азербайджану за воєнні злочини. Водночас рішення Конституційного суду Вірменії про відповідність статуту нормам конституції країни практично збіглося у часі з оголошенням ордера на арешт для Владіміра Путіна за викрадення українських дітей. Росія досить болюче сприймає бажання Вірменії приєднатися до Римського статуту, попри те, що Єреван обіцяв не арештовувати Путіна на своїй території.

Втім, в короткостроковій перспективі геополітичний поворот Вірменії не здатний перевернути ситуацію на користь України. На хід російсько-української війни змогла б вплинути лише позиція значно потужніших гравців, на зразок Китаю.

Як Росія втрачає свій вплив у Вірменії