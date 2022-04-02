Армения все же отправляла истребители в помощь России: турецкий канал показал доказательства

Армения таки отправила в Россию 4 боевых самолета типа Су-30 с пилотами, чтобы использовать их в войне против Украины.

Ранее в посольстве Армении в Украине уверяли, будто эта информация не соответствует действительности. Однако турецкий телеканал Haber Global показал доказательства, что истребители все же были отправлены.

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Схема передачи России истребителей

Так, согласно данным телеканала, самолеты отправили в Россию 23 марта 2022 года. Пунктом отправления был аэропорт Эребуни в Ереване.

В 12:30 по местному времени вылетели 4 истребителя Су-30 армянских летчиков. Самолеты, пролетавшие через Мартуни, достигли конечного пункта назначения России в 13:14,

– говорится в сюжете.



Армения отправила в Россию четыре истребителя

Также канал обнародовал спутниковые фотографии:

первое фото сделано 18 марта 2022 года, на авиабазе в Армении – на нем видно 4 боевых самолета типа Су-30;

на втором снимке, сделанном 25 марта, в том же месте – самолеты отсутствуют. Вместо Су-30, там теперь Миг-29.

Если участие Армении в агрессии против Украины подтвердится на международном уровне, Армении угрожают санкции.

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