О том, что Армения готовится выйти из ОДКБ, Пашинян объявил во время выступления на Национальном собрании 12 июня. Однако он не уточнил, когда именно это случится.

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Пашинян заявил о планах выйти из ОДКБ

На вопрос о возможности выхода из ОДКБ Пашинян назвал организацию "альянсом-пузырем". Он сказал, что некоторые его члены не выполнили договорных обязательств и даже спланировали войну вместе с Азербайджаном. "Мы выйдем, мы примем решение", – заявил армянский премьер.

Виновниками были те, кто создал альянс-михур, участники которого, как оказалось, не выполнили своих договорных обязательств, а пошли и спланировали войну против нас с Азербайджаном,

– заявил Пашинян в Национальном собрании.

Он также отметил, что Ереван не намерен возвращаться в ОДКБ.

А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся,

– заявил он.

Что предшествовало