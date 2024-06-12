Про те, що Вірменія готується вийти з ОДКБ, Пашинян оголосив під час виступу на Національних зборах 12 червня. Однак він не уточнив, коли саме це трапиться.

Дивіться також Гра Росії з дестабілізації ситуації у Вірменії

Пашинян заявив про плани вийти з ОДКБ

На питання про можливість виходу з ОДКБ Пашинян назвав організацію "альянсом-міхуром". Він сказав, що деякі його члени не виконали договірних зобов'язань і навіть спланували війну разом з Азербайджаном. "Ми вийдемо, ми ухвалимо рішення", – заявив вірменський прем'єр.

Винуватцями були ті, хто створив альянс-міхур, учасники якого, як виявилося, не виконали своїх договірних зобов’язань, а пішли і спланували війну проти нас з Азербайджаном,

– заявив Пашинян у Національних зборах.

Він також наголосив, що Єреван не має наміру повертатись в ОДКБ.

А ви що думаєте? Який наступний крок? Ви думаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося,

– заявив він.

Що передувало