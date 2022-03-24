Армения заявила, что Азербайджан возобновил наступление: Баку опровергает эту информацию

В Армении заявили о наступлении Азербайджана в сторону села Парах и Храморт Аскеранского района. В Баку же эту информацию опровергли и назвали попыткой запутать общественность.

Позиция Армении

В Армении заявляют, что сейчас села Парах и Храморт находятся под контролем миротворческого контингента России. По их информации переговоры и другие меры смогли остановить продвижение азербайджанских военных.

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Однако азербайджанские военные до сих пор не вернулись на исходные позиции.

Позиция Азербайджана

В Министерстве обороны Азербайджана опровергли эту информацию. По их словам армянские власти искусственно преувеличивают ситуацию.

Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу, способную вызвать нарочитую истерию, запутать общественность и ввести в заблуждение. Нет причин для беспокойства и беспокойства,

– заявили в ведомстве.

Там добавили, что подразделения Азербайджанской Армии полностью контролируют оперативную обстановку.

Конфликт Армении и Азербайджана

В прошлом году на границе обеих стран 15 ноября началась стрельба – стороны обвинили друг друга.

В Армении 16 ноября сообщили, что 12 военных попали в плен.

И только в ночь на 17 ноября Азербайджан и Армения договорились прекратить обстрелы.

После этого лидеры стран Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились встретиться в Брюсселе.

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