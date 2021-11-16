Армения заявила, что войска Азербайджана зашли на ее территорию: Баку отрицает

Власти Армении заявляют, что азербайджанские военные прошли на армянскую территорию. В Баку эту информацию опровергают. Ситуация на границе между странами остается напряженной, обстрелы продолжаются.

Об азербайджанском вторжении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он собрал заседание Совета безопасности страны.

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Пашинян никаких деталей о наступлении не разгласил

Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы,

– сказал Пашинян.

Где и конкретно когда произошло наступление, глава правительства Армении не сообщил. После заседания с заявлением уже выступил армянский Совбез. Согласно ему, 4 боевые позиции Армении оказались в окружении.

Азербайджанцы якобы после переговоров покинули территорию Армении

В Совбезе Армении подчеркнули, что после переговоров азербайджанцы вместе с техникой покинули армянскую территорию, однако также это сделали подразделения вооруженных сил Армении.

В Армении поменяли министра обороны

В Ереване отметили, что на этом участке остались те силы Азербайджана, которые перешли на эту территорию еще в мае.

Отметим, что на заседании Совета безопасности сообщили об отставке министра обороны Армении Аршака Карапетяна. Его на этом посту заменил Сурен Папикян. Раньше он был вице-премьером. До своего освобождения Карапетян посетил Нагорный Карабах. Этот шаг сразу резко раскритиковали в Баку – за встречу с "незаконными вооруженными формированиями".

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Что на информацию о наступлении говорят в Баку

Между тем в Азербайджане опровергают заявления противника, что их войска перешли на территорию Армении. При этом, пишут СМИ, как в Ереване, так и в Баку декларируют, что готовы к демаркации границы, однако ни о каких конкретных шагах и сроках не говорится.

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