Сейчас Армения лишь заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Чиновник отметил, что такое решение пока является достаточным.

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Пашинян сказал, что уважает все точки зрения относительно потребности Армении в выходе из ОДКБ. Впрочем, на данный момент приостановление участие в союзе он считает наиболее целесообразным.

На данный момент мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не означает, что мы не увидим необходимости принимать другое решение в следующий момент,

– подчеркнул чиновник.

Справка: ОДКБ – Организация договора о коллективной безопасности - военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Армения и Таджикистан.

Напомним, что о "замораживании" участия Армении в ОДКБ Пашинян объявил еще в конце февраля

23 февраля Пашинян заявил, что Армения "заморозила" свое участие в Организации договора о коллективной безопасности. 12 июня премьер-министр предположил, что страна может выйти из Организации договора о коллективной безопасности. Политик отметил, что "некоторые члены" этого военного альянса не выполнили договорных обязательств и "спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном".