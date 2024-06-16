История с "выходом из ОДКБ" продолжается уже не один год. Она иногда напоминает маневры "товарища" Орбана, который угрожает все заблокировать, а потом выходит попить кофе.

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Стартовал интересный сериал "Армения против Беларуси"

Сейчас тема зазвучала в другом ракурсе, который ранее присутствовал как фон. Пашинян заявил о де-факто разрыве официальных отношений с Беларусью, пока там руководит Лукашенко.

И вся история с ОДКБ выстраивается не как фронда против России, а как армяно-белорусский конфликт (звучит как анекдот).

Потому что Лукашенко хвастался, что Минск помогал Азербайджану восстановить территориальную целостность. Что с точки зрения "союзничества" в отношении ОДКБ выглядит, мягко говоря, новаторской.

Пашинян запустил интересный пассаж, мол, "мы готовы остаться в ОДКБ, но пусть либо Беларусь выйдет, либо Лукашенко извинится так, чтобы армяне ему поверили". Лукашенко сейчас наверняка что-то ответит, и сюжет этого сериала может быть непредсказуемым и ярким. С переходом в тосты и танцы.

Споры по Армении могут расфокусировать внимание партнеров

Предсказуемо одно – пространство для реальных действий Пашиняна ограничено. Но даже словесное бурление в московском хозяйстве, а тем более крамола о выходе из московского блока вносит смуту.

Одновременно с публичными качелями в Грузии с подачи России может повыситься градус дискуссии в Армении. Для нас это плохо тем, что расфокусирует внимание партнеров. Которое, в том числе благодаря Харькову, за последние недели удалось хоть как-то сконцентрировать.