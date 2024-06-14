В то же время именно соглашение с США является наиболее объемным и наиболее проработанным в плане деталей.

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Что дает новое соглашение по безопасности Украины и США

Фактически, это первая фиксация того, что можно назвать союзническими отношениями между Украиной и США. Ранее термин "союзник" можно было употреблять разве что как метафору. Подтверждения этого на уровне документов не было.

Конечно, будут те, кто захочет сравнивать ее с печально известным "Будапештским меморандумом", но здесь просто стоит прочитать один документ, а потом – другой. Между ними пропасть. Пропасть в том числе и в плане подходов украинской дипломатии тоже. Почему аналогичные сегодняшнему соглашению Украина не смогла подписать раньше? Не смогла, не захотела, не находила поддержки у США? Очень интересный, как по мне, вопрос.

Конечно, сейчас все будут придираться к формулировке о "консультациях", но это стандартный язык дипломатии. Если вы прочитаете легендарную "5 статью" НАТО, то там тоже есть о консультациях.

Понятно, что сейчас нам никто не гарантирует войну за нас. Кстати, не гарантируют этого Штаты и Израилю с Тайванем. Официально. Но если бы нам дойти до такого уровня сотрудничества, то это уже было бы неплохой гарантией будущего.

Почему это не "пустой документ"

Сам документ – совсем не "пустой". Там есть много важных моментов. Например:

О поддержке членства Украины в НАТО.

О том, что только справедливый мир на основе основополагающих принципов ООН может быть завершением войны.

А еще что поддержка должна происходить в течение 10 лет – как в условиях войны, так и во времена мира.

Есть упоминания и об усилении украинской ПВО (в частности системами "Петриот").

О развитии украинской авиации (опять же, с упоминанием о f-16, но "не исключительно" с ними, что открывает путь и к другим самолетам тоже).

Есть там и о наземных вооруженных силах, о кооперации в производстве оружия и еще много других важных положений.

Теперь об "обязательности" документа. Мол, он не ратифицируется, поэтому может быть отменен. Да, это правда. Но я хотел бы посмотреть на американского президента, который это сделает. В рамках американской политической парадигмы. И подставится под яростную критику и обвинения. США – это не диктаторский режим, это сложная демократия, в которой многие игроки взаимодействуют одновременно.

Сегодня наконец-то окончательно опровергнут любимый тезис антиукраинских сил США – "Штаты не имеют никаких обязательств перед Украиной, ничего не обещали, ничего не должны делать". Нет, обещали, и даже не "поддерживать вообще", а по конкретным пунктам.

На это можно опираться во время любых разговоров с американскими конгрессменами или чиновниками. Это факт, который невозможно отвергнуть, игнорировать, делать вид, что его не было.

Понятно, что это определенная отправная точка, которая, есть надежда, приведет к чему-то другому. Но для начала было бы неплохо воплотить то, что уже прописано – это уже было бы очень и очень немало. И база для этого есть, есть на что опираться, к чему апеллировать. Все остальное – дело усилий и действий конкретных людей.

