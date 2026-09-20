Почему Запад беззащитен перед массированными атаками дронов и что нужно для удара по Алабуге

Европейские страны-члены НАТО в настоящее время не располагают техническими возможностями и практическим опытом для отражения возможных массированных налетов российских беспилотников. Совместные военные учения Украины с западными государствами выявили их полную неготовность к современным гибридным угрозам.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, большинство российских операций, в частности в отношении Германии, сейчас проводятся ниже порога применения статьи 5 Североатлантического договора (коллективная защита). Это вынуждает соседние с Украиной государства реагировать на опасность исключительно собственными силами.

Почему Запад уязвим для атак

Военный обозреватель предложил смоделировать ситуацию, когда тысяча российских дронов внезапно изменит курс с территории Украины и направится на Польшу или страны Балтии. Он убежден, что в этом случае должным образом отреагировать и противодействовать такому обстрелу они не смогут.

Готовы ли они к отражению такой атаки? На мой взгляд, нет, поскольку только Украина имеет подобный опыт борьбы,

– подчеркнул Попович.

Отдельно военный обозреватель затронул тему строительства россиянами подземных заводов по производству БпЛА в российской экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Он пояснил, что Силам обороны Украины разрушить такие защищенные объекты исключительно с помощью дронов не удастся.

Для эффективного уничтожения подобных целей необходимо развертывание полноценной ракетной программы и нанесение массированных ударов,

– подчеркнул Попович.

Использование дорогостоящих зенитных ракет стоимостью в миллионы долларов против дешевых российских беспилотников сегодня экономически невыгодно. Поскольку агрессор постоянно увеличивает скорость своих средств (реактивные дроны, "Бандероли"), украинским силам, по мнению военного обозревателя, необходимо создавать специализированные ЗРК с дешевыми боеприпасами, которые будут бороться именно с российскими БпЛА.

Как противодействовать дроновым атакам России: смотрите видео

Напомним, ранее сообщалось, что украинские разработчики уже активно ищут решения против реактивных дронов. Военные подчеркивают необходимость развития малой ПВО и создания отечественных перехватчиков.

Кроме того, Россия продолжает экспериментировать с оружием, в частности испытывает новые беспилотники в качестве носителей для более мелких FPV-аппаратов.