Об этом подробнее рассказал начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Какие подробности?

В настоящее время украинские специалисты тщательно оценивают эффективность нового решения противника. Пока неизвестно, насколько систематично враг будет применять тактику оснащения "Шахедов" FPV-дронами во время будущих обстрелов.

Параллельно с испытанием носителей военно-промышленный комплекс России продолжает совершенствовать беспилотники "Шахед" и "Гербер". Оккупанты обновляют системы связи, навигации и средства радиоэлектронной борьбы для более эффективного обхода системы ПВО.

Фактически нужно идти в ногу со временем, чтобы нейтрализовать те новые угрозы, в том числе и использование врагом FPV, которые могут быть установлены на тех самых "Шахедах",

– сказал Юрий Игнат.

Технические ограничения и проверка версий

Информация о возможности использования ударных БПЛА в качестве носителей появилась после сообщений о доставке FPV-дронов вглубь Украины, в частности в Киевскую область. Однако эксперты призывают осторожно оценивать реальные возможности противника.

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что за несколько дней наблюдений специалисты не обнаружили подтверждений запуска FPV-дронов с реактивных беспилотников во время последних атак на столицу.

В то же время украинские военные уже фиксировали и уничтожали подобные разработки. В частности, 2 сентября украинский перехватчик LITAVR уничтожил вражеский "Шахед", который использовался в качестве носителя дополнительных FPV-дронов, благодаря усилиям экипажа "Стаф" из 158-й отдельной механизированной бригады.

Перспективы адаптации к новым угрозам

Ранее мы рассказывали, что авиаэксперт Константин Криволап отмечал технические сложности создания "дронов-маток". Основным препятствием является разница в скорости: FPV-квадрокоптеры летают со скоростью до 50 километров в час, тогда как "Шахед" движется значительно быстрее, что требует сложных систем связи и управления.

Важно также отметить, что Россия накопила значительное количество обычных ударных БПЛА с двигателями внутреннего сгорания. Так, страна-агрессор может готовить новую волну атак на Украину.