Про це детальніше розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

Які подробиці?

Наразі українські фахівці ретельно оцінюють ефективність нового рішення противника. Зараз невідомо, наскільки системно ворог застосовуватиме тактику обладнання FPV-дронами "Шахедів" під час майбутніх обстрілів.

Паралельно з випробуванням носіїв військово-промисловий комплекс Росії продовжує вдосконалювати безпілотники "Шахед" і Гербера. Окупанти оновлюють системи зв'язку, навігації та засоби радіоелектронної боротьби для ефективнішого обходу системи ППО.

Фактично треба йти в ногу з часом для того, щоб нейтралізувати ті нові загрози, у тому числі й використання ворогом FPV, які можуть бути на тих самих "Шахедах",

– сказав Юрій Ігнат.

Технічні обмеження та перевірка версій

Інформація про можливість використання ударних БпЛА як носіїв з'явилася після повідомлень про доставляння FPV-дронів углиб України, зокрема на Київщину. Проте експерти закликають обережно оцінювати реальні спроможності противника.

Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що за кілька днів спостережень фахівці не виявили підтверджень запуску FPV-дронів із реактивних безпілотників під час останніх атак на столицю.

Водночас українські військові вже фіксували та знищували подібні розробки. Зокрема, 2 вересня український перехоплювач LITAVR знищив ворожий "Шахед", який використовувався як носій додаткових FPV-дронів, зусиллями екіпажу "Стаф" із 158-ї окремої механізованої бригади.

Перспективи адаптації до нових загроз

Раніше ми розповідали, що авіаексперт Костянтин Криволап наголошував на технічних складнощах створення "дронів-маток". Основною перешкодою є різниця у швидкості: FPV-квадрокоптери літають на швидкості до 50 кілометрів на годину, тоді як "Шахед" рухається значно швидше, що вимагає складних систем зв'язку та керування.

Важливо також зазначити, що Росія накопичила значну кількість звичайних ударних БпЛА з двигунами внутрішнього згоряння. Так, країна-агресорка може готувати нову хвилю атак по Україні.