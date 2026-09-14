Об этом во время телемарафона заявил представитель Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

К чему готовится Россия?

Российские военные продолжают накапливать ударные дроны для атак на Украину. По словам Юрия Игната, сейчас у противника имеется большой запас беспилотников с двигателями внутреннего сгорания.

В то же время уже продолжается атака дронами на Одесскую область, а опасность сохраняется и для других регионов.

Есть информация, что враг может провести атаку сегодня с севера и с востока,

– сказал представитель Воздушных сил.

В последнее время Россия активно использует именно обычные ударные беспилотники, способные преодолевать значительные расстояния. Из-за этого все чаще под атакой оказываются западные регионы Украины.

Игнат подчеркнул, что украинская ПВО делает все возможное для уничтожения вражеских целей. По его словам, показатель перехвата обычных "Шахедов" остается очень высоким.

Это показатели, близкие к 90–100 процентам, но, к сожалению, есть эти 10 процентов,

– отметил Игнат.

В то же время полностью перекрыть воздушное пространство Украины невозможно из-за его большой площади. Для отражения атак задействуются истребительная авиация, зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и другие компоненты системы ПВО.

Пресс-секретарь также пояснил, что Россия делает все, чтобы затруднить работу украинской противовоздушной обороны.

"Враг всегда планирует какую-то неожиданную операцию, чтобы застать врасплох нашу противовоздушную оборону, используя различные типы боеприпасов", – сказал он.

В августе Россия особенно активно применяла реактивные беспилотники – их было около 2800. Для сравнения: в июле было зафиксировано около 1500 таких дронов, а в июне – около 350. Сейчас же противник, по всей видимости, вернулся к более массовому использованию обычных "Шахедов", поскольку, вероятно, израсходовал значительную часть запасов реактивных БПЛА во время предыдущих атак.

Напомним, в ночь на 14 сентября Россия осуществила атаку на Украину с использованием 108 ударных беспилотников различных типов. Среди них были "Шахеды", в том числе реактивные, "Герберы" и дроны-имитаторы "Пародия".

По состоянию на 08:00 14 сентября силы ПВО уничтожили или подавили 85 вражеских беспилотников. В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.