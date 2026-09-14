Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Как отработала ПВО?

В ночь на 14 сентября Россия совершила атаку на Украину с использованием 108 ударных беспилотников различных типов. Среди них были "Шахеды", в том числе реактивные, "Герберы" и дроны-имитаторы "Пародия".

Вражеские БПЛА запускали из районов Орла и Курска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 14 сентября силы ПВО уничтожили или подавили 85 вражеских беспилотников. В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 точках.

В Воздушных силах отметили, что российская атака по состоянию на утро еще продолжается, а в воздушном пространстве оставались вражеские БПЛА. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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Напомним, ночью 14 сентября в Ровенской области раздался взрыв во время атаки России ударными беспилотниками. До этого Воздушные силы сообщали о движении в направлении области российского реактивного БПЛА, который летел из Житомирской области.

Воздушную тревогу в Ровенском и Сарненском районах объявили около 03:50. В 04:08 местные Telegram-каналы сообщили о взрыве, который, в частности, слышали жители Сарн. На тот момент Воздушные силы предупреждали о нахождении реактивного беспилотника в воздушном пространстве региона. Впоследствии в Ровенской области объявили отбой воздушной тревоги.