Поэтому в Украине будут выдавать гранты для компаний и стартапов, которые будут их создавать. Что это значит – разбирались журналисты сайта 24 канала.
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В Украине строят экосистему для "Армии дронов"
Михаил Федоров рассказал, что на фронте ежеминутно должно быть 200 БПЛА, летающих на вторую и третью линии обороны от 220 километров. Для первой линии постоянно требуется до десяти тысяч БПЛА, летающих на 3–5 километров.
Параллельно уже заработали школы, обучающие пилотов дронов, а также мастерские, где будут "лечиться" беспилотники.
По сути, мы строим определенную экосистему. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим дроны. Сейчас их ищет весь мир. И на рынке их не хватает, чтобы обеспечить все потребности,
– объяснил министр.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров / Фото 24 канала, Валентины Полищук
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Михаил Федоров также анонсировал, что для украинских компаний и стартапов, производящих дроны, будут выдаваться гранты.
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Что известно об "Армии дронов"
Проект "Армия дронов" был введен совместно Генеральным штабом ВСУ, Министерством цифровой трансформации и UNITED24. Его цель – помогать ВСУ мониторить линию фронта, а это около 2 470 километров, и давать эффективный отпор вражеским атакам.
В рамках проекта "Армия дронов" наше государство уже получило первый беспилотник из США. Закупили его за благотворительные взносы украинцев.
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