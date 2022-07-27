Поэтому в Украине будут выдавать гранты для компаний и стартапов, которые будут их создавать. Что это значит – разбирались журналисты сайта 24 канала.

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В Украине строят экосистему для "Армии дронов"

Михаил Федоров рассказал, что на фронте ежеминутно должно быть 200 БПЛА, летающих на вторую и третью линии обороны от 220 километров. Для первой линии постоянно требуется до десяти тысяч БПЛА, летающих на 3–5 километров.

Параллельно уже заработали школы, обучающие пилотов дронов, а также мастерские, где будут "лечиться" беспилотники.

По сути, мы строим определенную экосистему. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим дроны. Сейчас их ищет весь мир. И на рынке их не хватает, чтобы обеспечить все потребности,

– объяснил министр.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров / Фото 24 канала, Валентины Полищук

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Михаил Федоров также анонсировал, что для украинских компаний и стартапов, производящих дроны, будут выдаваться гранты.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны) имеют большое значение для украинских военных. Главными преимуществами использования дронов во время нынешней войны России против Украины является противодействие войскам противника при сохранении жизней военных.

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Что известно об "Армии дронов"

Проект "Армия дронов" был введен совместно Генеральным штабом ВСУ, Министерством цифровой трансформации и UNITED24. Его цель – помогать ВСУ мониторить линию фронта, а это около 2 470 километров, и давать эффективный отпор вражеским атакам.

На балансе инициативы United24 сейчас есть 72 миллиона долларов. Эти средства распределяются по трем направлениям: разминирование и оборона; медицинская помощь и восстановление Украины. Программа также предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

В рамках проекта "Армия дронов" наше государство уже получило первый беспилотник из США. Закупили его за благотворительные взносы украинцев.

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