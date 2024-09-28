Армия Израиля объявила о ликвидации лидера Хезболлы Хасана Насраллы

Накануне ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера группировки Хасана Насраллы.

Об этом сообщает газета The Times of Israel. До этого ходили слухи о его гибели, в то же время некоторые СМИ уверяли, что он жив.

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ЦАХАЛ объявил о ликвидации Насраллы

Армия обороны Израиля сообщает, что лидера террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллу убили во время вчерашнего авиаудара по Бейруту. Как пишет издание со ссылкой на заявление ЦАХАЛ, он умер не сам.

Отмечается, что вместе с Насраллой также был убит командир так называемого Южного фронта "Хезболлы" Али Караки и другие командиры. Насралла стал мишенью в главной штаб-квартире "Хезболлы" в южном пригороде Бейрута, оплоте группировки, известной как Дахия.

Согласно обнародованной информации, штаб находится под землей, под жилыми домами в Дахии.

Удар был нанесен, когда верхушка "Хезболла" находилась в своей штаб-квартире и занималась координацией террористической деятельности против граждан Государства Израиль,

– говорят в ЦАХАЛ.

К слову, за последние недели Израиль ликвидировал большую часть высшего руководства террористической группы "Хезболла". СМИ писали, что целью израильского удара по Бейруту был именно лидер "Хезболлы"