Россия хочет привлечь десятки тысяч солдат КНДР: Зеленский сказал, как использует их Путин

Россия заручилась поддержкой армии КНДР и отправила часть северокорейских военнослужащих воевать против Украины. В планах Кремля – привлечь десятки тысяч солдат Кима.

Президент Зеленский рассказал, как их собирается использовать враг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства японскому изданию Kyodo News.

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Армия КНДР для Путина – пушечное мясо

Владимир Зеленский предполагает, что в будущем на фронт будет отправлено еще много северокорейских солдат.

"Бесспорно, что президент России Владимир Путин будет использовать их как пушечное мясо", – передает издание мнение Зеленского.

Так кремлевский диктатор хочет уменьшить потери собственной армии.

Он пытается привлечь еще десятки тысяч дополнительных солдат из КНДР, а потому "хорошо относится к отправленным войскам".

Что может иметь большее значение в долгосрочной перспективе,... так это то, что северокорейские солдаты будут обучены российскими военными в реальных условиях войны, поскольку они стремятся получить знания о современной войне, например, как использовать беспилотники и другие новейшие технологии,

– заявил президент Украины.

Он также предупредил, что это может серьезно повлиять на Азию и другие страны, если в КНДР вернется "такое ноу-хау".