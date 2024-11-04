Они расположены в Хабаровском и Приморском крае, а также в Амурской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на проект Evocation.info.

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Где тренируют войска КНДР в России

По данным Evocation.info, россияне для тренировок северокорейских солдат использует:

полигон "Князь Волконский", Хабаровский край (48.608100, 135.673728);

полигон "Сергеевский", Приморский край (44.220092, 131.664142);

полигон "Барановский", Приморский край (43.708367, 132.036047);

полигон "Екатеринославский", Амурская область (50.291588, 129.086402).

По данным проекта, Россия, похоже, планирует до конца 2024 года подготовить примерно 15 тысяч северокорейских военнослужащих.

Сейчас россияне с северокорейцами общаются с помощью переводчиков. Также тем российским военнослужащим, которые дислоцируются в Курской области, запретили публиковать в соцсетях информацию о военных из КНДР.

Напомним, что один из российских пленных рассказал, что солдаты Северной Кореи часто путают россиян с украинцами и стреляют по ним. Также военных из КНДР не допускают к штурмам, а оставляют на второй линии.

На каких российских полигонах готовят солдат из КНДР / Инфографика Evocation.info