Вони розташовані в Хабаровському та Приморському краї, а також в Амурській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на проєкт Evocation.info.

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Де тренують війська КНДР у Росії

За даними Evocation.info, росіяни для тренувань північнокорейських солдатів використовує:

полігон "Князь Волконський", Хабаровський край (48.608100, 135.673728);

полігон "Сергіївський", Приморський край (44.220092, 131.664142);

полігон "Баранівський", Приморський край (43.708367, 132.036047);

полігон "Катеринославський", Амурська область (50.291588, 129.086402).

За даними проєкту, Росія, схоже, планує до кінця 2024 року підготувати приблизно 15 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

Наразі росіяни із північнокорейцями спілкуються за допомогою перекладачів. Також тим російським військовослужбовцям, які дислокуються у Курській області, заборонили публікувати в соцмережах інформацію про військових з КНДР.

Нагадаємо, що один із російських полонених розповів, що солдати Північної Кореї часто плутають росіян з українцями і стріляють по них. Також військових з КНДР не допускають до штурмів, а залишають на другій лінії.

На яких російських полігонах готують солдатів з КНДР / Інфографіка Evocation.info