У жовтні стало відомо про наміри Росії залучити до війни в Україні тисячі північнокорейських солдатів. Розвідка Сеула розкрила, в обмін на що саме Кім Чен Ин погодився віддати у розпорядження Кремля своїх військових.

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Що відомо

На тлі повідомлень про перекидання тисяч солдатів КНДР для участі у бойових діях в Україні 4 листопада Владімір Путін зустрівся із міністром закордонних справ Північної Кореї Цой Сон Хі. Та передала диктатору привіт від Кім Чен Ина, інформує 24 Канал із посиланням на BBC.

Сьогодні свято, а зустрічатися з друзями у свято – це дуже хороша традиція,

– такими словами Путін зустрів північнокорейську міністерку.

До слова, раніше Цой Сон Хі мала зустріч із Сергієм Лавровим. Під час неї вона назвала російськую агресію "священною". Вона розповіла, що від початку вторгнення окупантів в Україну Кім Чен Ин дав вказівку, незважаючи ні на кого, допомагати російській армії та народу в "їхній священній війні".