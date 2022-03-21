Армия мародеров: россияне "освободили" полки магазинов на Херсонщине себе в грузовики

На Херсонщине мародеры продолжают грабить полки украинских магазинов. Продукты выгружают себе в грузовики, а на возмущение местных стреляют в воздух.

Освобождают магазины буквально

Херсонский депутат Виталий Богданов поиронизировал над оккупантами, мол, такая спецоперация россиянам по силам.

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Без изменений в Херсоне – храбрые воины "братского народа" продолжают освобождать наши магазины буквально,

– написал депутат.

И добавил, что вчера вечером российская армия провела блестящую военную операцию в селе Текстилени – вырвали с помощью грузовика "Z" – решительно и смело перенесли бандеровские полки/еду/алкоголь/сигареты в российский грузовик.

Мародерство уже стало привычным для российских солдат

По словам депутата, на возмущение местных – "бесстрашные солдаты стреляли из автоматов", но "в результате военной операции потерь живой силы и техники не было".

Депутат также опубликовал соответствующие фото и видео ограбления.

Ранее журналист Радио Свобода Левко Стек в эфире 24 канала рассказал, что власти Украины получают много сообщений о случаях мародерства среди оккупантов. Это связано с тем, что оккупантам сказали, чтобы они самостоятельно обеспечивали себя продовольствием, топливом и другими вещами, которые им необходимы.

Оккупантам сказали, чтобы они сами искали продукты – смотреть видео