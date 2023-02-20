Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Россияне не пересекают границу, чтобы в очередной раз не потерять свои корабли.

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У украинцев есть чем поражать российский флот

Резников рассказал, что у Украины есть чем топить российские корабли, но на определенном расстоянии.

Они знают это расстояние и границу не пересекают – это в 200 километрах от береговой линии. У них, по нашим оценкам, пять носителей ракет и три подлодки. Мы знаем восемь целей,

– отметил министр обороны.

Он подытожил, что министерство обороны сейчас очень плодотворно работает над тем, чтобы поразить все эти корабли оккупантов.

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Что стоит знать о морском флоте дронов

Президент Украины Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров еще 11 ноября объявили о начале сбора на первый в мире украинский флот морских дронов, который будет осуществлять фандрейзинговая платформа United24.

По словам Федорова, Киев ставит целью собрать деньги на 100 морских дронов украинского производства. Один такой аппарат стоит 10 миллионов гривен.

Через 5 дней в United24 сообщили, что уже удалось собрать необходимые средства на 25 морских дронов.

19 ноября стало известно, что литовцы собрали 250 тысяч долларов уже на второй морской дрон для Украины и начали сбор на третий. Названия у всех довольно ироничные – "PEACE Дец", "Yes to peace" или "PEACE Да" и "PEACE Дюк" или "Duke of Peace".

Важно! Морские дроны уже показали отличный результат на фронте – они атаковали российский флот в Севастополе, поразив 3 российских корабля. Это первая морская атака в истории, осуществленная исключительно беспилотными средствами. Россия потеряла безоговорочное преимущество на воде.