Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков. Росіяни не перетинають межу, аби вкотре не втратити свої кораблі.
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Українці мають, чим вражати російський флот
Резніков розповів, що Україна має, чим топити російські кораблі, але на певній відстані.
Вони знають цю відстань і межу не перетинають – це за 200 кілометрів від берегової лінії. У них, за нашими оцінками, п'ять носіїв ракет і три підводні човни. Ми знаємо вісім цілей,
– зазначив міністр оборони.
Він підсумував, що міністерство оборони наразі дуже плідно працює над тим, щоб змогти дістати всі ці кораблі окупантів.
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Що варто знати про морський флот дронів
- Президент України Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ще 11 листопада оголосили про початок збору на перший у світі український флот морських дронів, який здійснюватиме фандрейзингова платформа United24.
- За словами Федорова, Київ ставить за мету зібрати гроші на 100 морських дронів українського виробництва. Один такий апарат коштує 10 мільйонів гривень.
- Через 5 днів в United24 повідомили, що вже вдалося зібрати необхідні кошти на 25 морських дронів.
- 19 листопада стало відомо, що литовці зібрали 250 тисяч доларів уже на другий морський дрон для України й розпочали збір на третій. Назви у всіх доволі іронічні – "PEACE Дец", "Yes to peace" або "PEACE Да" та "PEACE Дюк" чи "Duke of Peace".