Украина хочет уничтожить Черноморский флот с помощью армии дронов, – СМИ

Украина стремится ввести в бой целую армию подводных дронов, чтобы доминировать в Черном море. Для этого планируется использовать проект под названием FURY – "первый украинский роботизированный флот".

За последние месяцы украинская армия неоднократно успешно атаковала морскими дронами Черноморский флот России, однако русский флот учится им противодействовать. Издание Naval News сообщило, что украинская сторона собирается использовать проект FURY для развертывания подводных дронов, которые смогут атаковать корабли российского Черноморского флота противника.

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В чем особенность проекта FURY

Журналисты отметили, что особенность проекта FURY заключается в том, что его авторы не пытаются создать совершенно новый подводный беспилотник. Украинская модель будет сделана на базе уже имеющихся западных подводных БПЛА.

Создавать такие дроны гораздо сложнее, чем надводные корабли.

Однако подход проекта FURY заключается в партнерстве с опытным западным производителем таких дронов и, по сути, во вооружении существующей платформы. Это значительно снижает риск разработки и должно привести к созданию гораздо более способной платформы, чем если начинать с нуля,

– пишет Naval News.

В чем преимущество подводных дронов

Автономные подводные дроны обладают рядом преимуществ. В частности внезапность, скрытность и выживание. Они, вероятно, значительно дороже нынешних безэкипажных дронов, которые Украина уже использует. Однако они будут многократными, а что значит более экономными в долгосрочной перспективе.

Также они не требуют такого количества материально-технических средств и персонала, как обычные подлодки.

Более переоборудованные подводные дроны смогут нести автономное оружие, такую как мины или торпеды, или даже ракеты, которые запускаются с подлодки. Также на них можно будет установить целый ряд датчиков., поэтому кроме атаки они смогут выполнять разведывательные задания.

Как морские дроны помогают Украине

Эксперты отмечают, что благодаря морским дронам Украине уже удалось переломить ситуацию на Черном Море.

Самый быстрый объект в Черном море – "Мамай". Этот дрон способен развивать скорость в 110 километров в час., благодаря чему может маневрировать под шквальным огнем врага и коснуться спускового механизма к борту.

Также Украина имеет уже известный всем "Sea Baby", атаковавший Крымский мост и другие вражеские объекты.