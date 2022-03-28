Армия не может воевать, поэтому Путин будет тупо давить на кнопки, – российский журналист

Некоторые специалисты говорят, что сейчас идет вторая фаза войны. Она будет заключаться в том, что российская армия планирует уничтожать украинские города.

Поскольку воевать с военным Путин просто не умеет. Об этом российский журналист Игорь Яковенко сказал в эфире 24 канала.

К слову Зеленский – мировой лидер номер один, – российский журналист Яковенко

По его словам, российская армия – небоеспособна, она просто "перемалывается", а количество погибших уже достаточно серьезное. Для России официальные цифры катастрофические, как на месяц войны. Реальные могут быть еще больше.

Поэтому для Путина выход только один – тупо давить на кнопки, винтовки,

– отметил Яковенко.

Он также отметил, что Россия будет продолжать обстреливать ракетами украинские города, авианалеты будут продолжаться, поскольку Путин не может другим способом влиять на ситуацию на фронте.

"Похоже, эта тактика станет основной на протяжении всего последующего периода, поскольку я не вижу альтернативы для Путина", – предположил он.

Уже более 17 тысяч российских наемников погибли, а также украинские защитники уничтожили тысячи единиц вражеской техники.